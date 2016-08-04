У Франції звільнили заручників, захоплених у в'язниці

Про це повідомив міністр юстиції Франції Жан-Жак Урвоас, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figarо. "Кінець історії із заручниками у в'язниці Ле-Ман. Завдяки холоднокровності і мужності персоналу все закінчилося добре", - заявив міністр.

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Як повідомляє BFM TV, самого нападника схопили через кілька хвилин після початку переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у місті Ле-Ман в'язень взяв в заручники співкамерника і працівника в'язниці, вимагаючи переведення його в іншу в'язницю.