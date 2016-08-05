Число жертв липневого теракту в Ніцці зросло до 85 осіб

Про це повідомляє Дождь з посиланням на видання Nice Matin.

56-річний чоловік став 85-ю жертвою теракту в Ніцці. Його 14-річна донька досі знаходиться в лікарні, а дружина і син загинули в день атаки. Родина приїхала до Ніцци у відпустку.

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Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 14 липня в Ніцці водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп святкуючих День взяття Бастилії, в результаті чого загинуло 84 людини. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терористичним нападом.

19 липня французька поліція повідомила про упізнання всіх жертв трагедії. Список жертв включає в себе людей з восьми країн. Крім французів там є американці, англійці, українці, швейцарці, німці, поляки, росіяни.

Цей напад на мирних громадян став у Франції найкривавішим з листопада 2015 року, коли в Парижі було вбито 130 осіб.