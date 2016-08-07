Поліція звільнила ресторан у Німеччині, який захопив беззбройний чоловік

Як передає РБК з посиланням на Bild, на тілі чоловіка були виявлені незначні поверхневі травми. Раніше очевидці повідомляли, що на одязі чоловіка були сліди крові.

Як повідомляє місцева радіостанція Saarländischer Rundfunk, коли чоловіка виявили, він практично спав.

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Раніше Bild повідомило, що озброєний чоловік увірвався в ресторан в центрі Саарбрюккена. Він зажадав звільнити приміщення, після чого забарикадувався всередині. Поліція перекрила довколишні вулиці і готувалася приступити до штурму будівлі.

Як повідомляв Reuters з посиланням на представників місцевої поліції, чоловік перебував у "винятковій психологічної ситуації". Наразі він госпіталізований.