18-річний афганець застрелив сестру за танці на вечірці

За словами поліцейських провінції Бадахшан на північному сході Афганістану, 15-річна Чамман Гюль була знята на відео, де вона танцює у компанії інших дівчат і жінок, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Побачивши ці кадри з вечірки, розсерджений брат застрелив власну сестру, стверджують у поліції.

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Подібні вбивства, так звані "вбивства честі", в Афганістані не рідкість, при цьому винні найчастіше уникають відповідальності.

Як повідомляв УНІАН раніше, пакистанський парламент прийме новий закон, спрямований проти так званих "вбивств честі", протягом кількох тижнів.

Приводом для ухвалення закону стала гучне вбивство пакистанської моделі Канділ Балоч. Дівчину задушив власний брат Васім, незадоволений тим, що його сестра публікувала в інтернеті фотографії в бікіні. "Я дав їй таблетку, а потім убив. Те, як вона себе вела, було неприпустимо", - зізнався Васім. У поліції Пенджабу повідомили, що рот і ніс дівчата перед смертю зашили, перекривши доступ повітря в дихальні шляхи.

Вбивство честі - злочин, скоєний родичами дівчини, яка накликала ганьбу на свою родину. Випадки досі нерідко фіксуються у Пакистані: вважається, що там від рук родичів, незадоволених порушенням традиційних цінностей, щорічно гинуть 500 жінок.