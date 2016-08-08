У Франції через теракти спостерігається зниження потоку туристів

Про це повідомив держсекретар по зовнішній торгівлі та розвитку туризму Франції Маттіас Фекль в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, передає DT.ua.

"Число ночівель іноземних гостей знизилося в середньому на 10% за шість перших місяців цього року. Париж і столичний регіон Іль-де-Франс постраждали більше, ніж провінція, де відзначено зростання на 2%. У липні ця тенденція підтверджується: зниження близько 10% порівняно з тим же періодом минулого року. Однак остаточні підсумки підбивати зарано", - повідомив Маттіас Фекль.

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Найбільше турпотік знизився в готелях вищої цінової категорії.

"Клієнти з високою купівельною спроможністю із Сполучених Штатів Америки, Азії і країн Перської затоки дуже сильно відреагували на теракти. Більше інших страждають готелі вищої цінової категорії", - сказав держсекретар.