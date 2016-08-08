Туреччина продовжує розшукувати 216 військових - віце-прем'єр

Про це заявив віце-прем'єр країни Нуман Куртулмуш, передає Daily Sabah.

Чиновник зазначив, що серед розшукуваних, зокрема, 9 генералів, які на даний час переховуються.

Водночас, як відзначив Куртулмуш, за звинуваченнями в причетності до спроби перевороту в Туреччині затримали 10 іноземців.

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Також він зазначив, що у вчорашніх мітингах на підтримку діючої влади взяли участь близько 25 мільйонів людей. За словами Куртулмуша, така підтримка має викликати сумніви у США щодо питання видачі турецькій владі релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США і якого в Туреччині звинувачують в організації спроби державного перевороту.

На думку Куртулмуша, США мають два варіанти стосовно видачі Гюлена: або стати на бік "кількох злочинців", або "на сторону 79 мільйонів людей, які проживають в об'єднаній країні".

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.