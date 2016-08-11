Адміністрацію італійського міста Корлеоне розпущено через зв'язки з мафією

Тепер місто буде управлятися безпосередньо міністерством внутрішніх справ Італії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це перший випадок, коли Рим розпускає міський уряд Корлеоне.

Раніше на цьому тижні були прийняті рішення про розпуск адміністрацій в італійських містах Арцано, Боваліно і Тропеа, які також підозрюються в зв'язках з мафіозними структурами.

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Місто Корлеоне відоме, насамперед, як батьківщина дона Віто Корлеоне, вигаданого персонажа роману Маріо Пьюзо "Хрещений батько" і однойменного фільму Френсіса Форда Копполи.

У Корлеоне народилися і реальні босів сицилійської мафії - Сальваторе Рііна і Бернардо Провенцано.

Провенцано помер у липні у віці 83 років, а 85-річний Рііна продовжує відбувати довічний термін у в'язниці.

В останні роки жителі Корлеоне намагаються подолати асоціації з мафіозними угрупованнями. Нещодавно в Корлеоне був відкритий музей мафії.