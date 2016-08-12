У США розглядають можливість введення санкцій проти РФ через злом пошти Демпартії

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal з посиланням на кілька джерел, знайомих з питанням.

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Введення санкцій вимагає від Білого дому офіційного звинувачення Росії або підтримуваних нею хакерів у виведенні з ладу мереж партії і подальшого витоку інформації. США зазвичай воліють не оприлюднювати інформацію про тих, хто стоїть за кібератаками, однак у 2014 році Вашингтон відкрито звинуватив Північну Корею у зломі мереж Sony Pictures Entertainment, нагадує видання.

Процес прийняття рішення про санкції може бути тривалим, продовжує WSJ. Навіть якщо посадові особи США прийдуть до висновку, що хакерів підтримувала Росія, вони повинні будуть зважити цілу низку можливих реакцій.