В Іспанії затримали поляків і українців, які входили у міжнародну злочинну групу
15:35, 12 серпня 2016Світ
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В Іспанії під час спільної операції Центрального бюро розслідувань поліції Польщі, Європолу та іспанської поліції затримали 23 особи.
REUTERS
Як повідомив віце-міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Ярослав Зєлінський, 12 поляків складали частину міжнародної злочинної групи, яка займалася контрабандою наркотиків до Європи, передає Польське радіо.
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Крім поляків, до кримінального угрупування входили теж члени банд з Іспанії та України.
Поліція вилучила також великі кількості наркотиків та зброї, а також незаконно накопичені гроші та цінності.
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