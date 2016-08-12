В Іспанії затримали поляків і українців, які входили у міжнародну злочинну групу

Як повідомив віце-міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Ярослав Зєлінський, 12 поляків складали частину міжнародної злочинної групи, яка займалася контрабандою наркотиків до Європи, передає Польське радіо.

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Крім поляків, до кримінального угрупування входили теж члени банд з Іспанії та України.

Поліція вилучила також великі кількості наркотиків та зброї, а також незаконно накопичені гроші та цінності.