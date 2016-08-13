Хакер опублікував особисті дані членів Конгресу від Демократичної партії США

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Мова йде про хакера Guccifer 2.0, який заявив, що нинішній витік — це частина злому комітету Демократичної партії США щодо виборів в конгрес (DCCC), про який повідомлялося раніше і у якому, за даними ЗМІ, був виявлений російський слід.

Один з фігурантів опублікованих даних — демократ Стені Хойер — повідомив виданню, що йому невідомо про подію. «Взагалі-то вперше про це чую», — сказав він.

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Представник Білого дому відмовився коментувати WSJ подію.

Як зазначає газета, номери телефонів та електронні адреси можуть бути корисними для представників зарубіжних спецслужб, які, використовуючи цю інформацію, можуть спробувати перехопити розмови. Зокрема, опубліковані дані про членів комітету з розвідки, комітету у справах Збройних сил, комітету із зовнішніх зв'язків Палати представників, відзначає видання.

«Це важлива інформація, і вона може бути використана дуже згубним чином закордонним урядом», — зазначив Хойер.

Ряд джерел у розвідці США «вірять, що винуватцем злому DCCC, так само як і злому Національного комітету Демократичної партії, є хакери, які підтримуються урядом Росії», пише WSJ. За даними видання, щонайменше одна компанія, що спеціалізується на кібербезпеці, заявила, що між Guccifer 2.0 і Росією є зв'язок, хоча хакер заперечує його існування.

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Хойер у розмові з газетою підкреслив, що Білий дім, Конгрес і спецслужби США повинні розглянути можливість використання «відповідних заходів» у відповідь на злом. «Думаю, велика кількість людей збираються змінити номер телефону найближчим часом», — зазначив він.

Останнім часом надходили повідомлення про три кібератаки на мережі демократів. Перша була здійснена на Національний комітет і свідчила про змову в Демпартії з метою перешкодити виборчій кампанії екс-кандидата в президенти США Берні Сандерса в користь просування Хілларі Клінтон. Відповідальність за неї взяв на себе Guccifer 2.0, якого називали хакером-одинаком.

Друга була здійснена на DCCC. А третя — на передвиборний штаб Хілларі Клінтон, кандидата в президенти від Демократичної партії.