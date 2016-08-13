Міністр освіти Швеції пішла у відставку через два келихи вина

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Хаджиаліч, боснійська мусульманка за походженням, була зупинена ввечері 11 серпня для перевірки по дорозі з Копенгагена, де вона відвідувала концерт, в Мальме на півдні Швеції.

Вміст алкоголю в крові після випитих раніше двох келихів вина склав 0.2 проміле. Її розрахунок на те, що алкоголь "вивітриться" до того часу, коли вона сяде за кермо, не виправдався.

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Вона назвала подію "найбільшою помилкою в житті". Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен дав згоду на відставку Хаджиаліч і вже призначив виконуючого обов'язки міністра.

Зайнявши міністерський пост в 2015 році у віці 27 років, Хаджиаліч стала наймолодшим членом кабінету в історії Швеції і першою мусульманкою в країні на такій посаді. Батьки привезли її до Швеції у віці п'яти років.

Аїда Хаджиалич заявила, що усвідомлює тяжкість вчиненого і готова до покарання і штрафу.