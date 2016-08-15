У Ердогана відчули себе приниженими: ЄС не хоче надавати безвізовий режим

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Турецький народ травмований. Замість того, щоб допомогти Туреччині, (європейські країни) принижують нас", - заявив Чавушоглу. За його словами, Туреччина доклала величезних зусиль, щоб відповідати умовам вступу в Євросоюз.

"Я запитую себе, який ми вчинили злочин? Звідки така ворожість?", - заявив міністр.

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Чавушоглу дав Євросоюзу час до жовтня, щоб надати Туреччині безвізовий режим. В іншому випадку він пообіцяв, що Туреччина заблокує угоду з ЄС щодо мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську година. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.