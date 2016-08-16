Влада Туреччини хоче засудити Гюлена до двох довічних термінів і 1900 років в'язниці
14:59, 16 серпня 2016Світ
927 0
Прокуратура Туреччини вимагає засудити "натхненника путчу" Фетхуллаха Гюлена до двох довічних ув'язнень і 1900 років в'язниці.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Anadolu. За даними агентства, обсяг обвинувального висновку склав 2,527 тис. сторінок.
Читайте такожТуреччина видала ордер на арешт відомого футболіста
Релігійний діяч Гюлен, обвинувачений в організації спроби військового перевороту в Туреччині, знаходиться в США, Анкара вимагає його екстрадиції.
Гюлен заперечує свою причетність до путчу. Він закликав США відхилити прохання турецької влади про його видачу.
Ердоган заявив, що США доведеться вибирати між Гюленом і Туреччиною, і небажання видати проповідника може коштувати їм дружби з Анкарою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter