Влада Туреччини хоче засудити Гюлена до двох довічних термінів і 1900 років в'язниці

Про це повідомляє РБК з посиланням на Anadolu. За даними агентства, обсяг обвинувального висновку склав 2,527 тис. сторінок.

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Релігійний діяч Гюлен, обвинувачений в організації спроби військового перевороту в Туреччині, знаходиться в США, Анкара вимагає його екстрадиції.

Гюлен заперечує свою причетність до путчу. Він закликав США відхилити прохання турецької влади про його видачу.

Ердоган заявив, що США доведеться вибирати між Гюленом і Туреччиною, і небажання видати проповідника може коштувати їм дружби з Анкарою.