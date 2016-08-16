Під Вроцлавом розпочалися розкопки у пошуках "золотого потяга" нацистів

Розкопки проходять на 65-му кілометрі залізниці між Вроцлавом та Валбжихом, що в Нижній Сілезії, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Проводить розкопки команда під керівництвом двох археологів-любителів Пьотра Копера та Андреаса Ріхтера, які у 2015 році й висловили версію, що під час наступу Червоної армії у 1945 році потяг, яким німці вивозили коштовності з окупованих територій, зник у тунелі між Валбжихом та Вроцлавом. За їхніми словами, потяг був виявлений у підземному тунелі за допомогою георадару.

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Пошуки розпочалися одразу у трьох місцях. Копати планують на глибину до 6 м. На місце розкопок вже доставили два екскаватори. Команда археологів очікує на результати пошуків уже протягом тижня, заявив один із членів пошукової команди Анджей Гаік.

Чутки про "золотий потяг" нацистів ходять у регіоні із 1970-тих років. Однак краківські історики після сенсаційної заяви Копера та Ріхтера так і не знайшли слідів "золотого потяга". Якщо ж шукачі скарбів таки знайдуть потяг, то матимуть право, згідно з польськими законами, на 10% від скарбу. Раніше вони обіцяли витратити ці кошти на створення музею на місці знахідки.