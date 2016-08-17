Маєток засновника Playboy проданий за $100 мільйонів

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря Метропулоса.

Наголошується, що це стало найвищою ціною, коли-небудь заплаченою за маєток в Лос-Анджелесі.

Згідно з умовами продажу, в будинку залишиться жити 90-річний засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер. При цьому, Playboy буде виплачувати Метропулосу по $1 млн у рік на утримання будинку, знають джерела, знайомі з подробицями угоди.

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За даними співрозмовників видання, ціна продажу включає в себе багато скульптур, що знаходяться в маєтку, і вміст ігрової кімнати, включаючи ігрові автомати. Однак, сума в $100 млн не включає вартість більшої частини меблів у будинку.

Особняк виставили на продаж у січні за $200 млн, а в червні стало відомо, що його купить Метропулос.

У будинку, площа якого становить 1,858 кв. м, є 29 кімнат, у тому числі 12 спалень.

Будинок був побудований в 1920 році, а в 1971 році його придбав Playboy Enterprises. Метропулос купив свій нинішній будинок, яким раніше володів Хефнер, у 2009 році за $18 млн. Він планує об'єднати два маєтки, після того як щойно придбаний ним будинок звільниться.