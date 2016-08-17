Росія будує паркан з колючим дротом на кордоні з Польщею - ЗМІ

Про це повідомляє «Польське радіо».

«Ми не знаємо, навіщо потрібні ці засіки. Роботи йдуть вже якийсь час, але ми не знаємо, навіщо будують цей паркан і яка його функція», - заявила прапорщик Ганна Лусня з Вармінсько-Мазурської прикордонної служби.

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Роботи з будівництва огорожі на російській стороні йдуть більше місяця.

Раніше Польща припинила малий прикордонний рух з Калінінградською областю на час саміту НАТО, а пізніше відмовилась його поновлювати.