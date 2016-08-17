Росія будує паркан з колючим дротом на кордоні з Польщею - ЗМІ
20:01, 17 серпня 2016Світ
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На кордоні Польщі з Калінінградською областю на російській стороні з'явилися засіки, паркан і колючий дріт.
Роботи зі створення огорожі на російській стороні йдуть більше місяця / flickr.com/photos/lplewnia
Про це повідомляє «Польське радіо».
«Ми не знаємо, навіщо потрібні ці засіки. Роботи йдуть вже якийсь час, але ми не знаємо, навіщо будують цей паркан і яка його функція», - заявила прапорщик Ганна Лусня з Вармінсько-Мазурської прикордонної служби.
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Роботи з будівництва огорожі на російській стороні йдуть більше місяця.
Раніше Польща припинила малий прикордонний рух з Калінінградською областю на час саміту НАТО, а пізніше відмовилась його поновлювати.
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