"Дев'ять генералів і три літаки": у Ердогана розповіли, як путчисти збиралися тікати з Туреччини

Про це повідомляє Anadolu.

Ишик зазначив, що путчисти підготували три літаки типу Casa для того, щоб забезпечити втечу з авіабази «Акинджи».

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Він зазначив, що для запобігання втечі злітно-посадкова смуга авіабази піддалася удару за розпорядженням прем'єр-міністра Туреччини.

Він повідомив, що кількість звільнених військовослужбовців, включаючи сухопутні війська, ВМС, ВПС, жандармерію і сили берегової охорони, становить нині 3 725 тис. осіб.

За словами Ишика, в лавах військовослужбовців, які дезертирували після спроби державного перевороту 15 липня, за останніми даними є 9 генералів і адміралів, в цілому 137 осіб.