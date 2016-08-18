"Дев'ять генералів і три літаки": у Ердогана розповіли, як путчисти збиралися тікати з Туреччини
16:20, 18 серпня 2016Світ
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Міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ишик заявив, що військові, які намагалися влаштувати переворот 15 липня, готувалися втекти в разі провалу з авіабази ВПС Туреччини «Акинджи» у Анкарі на трьох літаках.
REUTERS
Про це повідомляє Anadolu.
Ишик зазначив, що путчисти підготували три літаки типу Casa для того, щоб забезпечити втечу з авіабази «Акинджи».
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Він зазначив, що для запобігання втечі злітно-посадкова смуга авіабази піддалася удару за розпорядженням прем'єр-міністра Туреччини.
Він повідомив, що кількість звільнених військовослужбовців, включаючи сухопутні війська, ВМС, ВПС, жандармерію і сили берегової охорони, становить нині 3 725 тис. осіб.
За словами Ишика, в лавах військовослужбовців, які дезертирували після спроби державного перевороту 15 липня, за останніми даними є 9 генералів і адміралів, в цілому 137 осіб.
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