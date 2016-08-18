Американця засудили до 22 років в'язниці за вбивство дівчини, яка з'їла його сендвіч

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на FOXNews.

Йдеться про 34-річного жителя міста Буффало Маркуса Готтше, який в 2011 році застрелив 28-річну Джасмін Армур під час перестрілки у себе вдома. Згодом чоловік зізнався, що перебував у стані алкогольного сп'яніння і прийшов в лють після того, як Армур без дозволу почала їсти його сендвіч, залишений ним на столі.

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Згідно з матеріалами слідства, Готтше після цього затіяв бійку з жінкою, а коли вона спробувала втекти з дому, вистрілив їй у спину з гвинтівки. Армур померла на місці.

Раніше журі присяжних вже визнавало Готтше винним, однак суддя анулював вердикт, заявивши, що в ході судових слухань чоловікові не був надан належний захист. Повторний процес розпочався цього року, в червні Готтше виступив з щиросердним зізнанням, повністю визнавши свою провину у вбивстві.