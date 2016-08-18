Ердоган назвав теракт у Туреччині помстою за зрив путчу

Про це повідомляє Reuters.

«Ці теракти є помстою за те, що відбулося 15 липня», - сказав він.

Число постраждалих внаслідок вибуху в Туреччині перевищила 200 осіб.

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Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.