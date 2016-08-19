Гюлен заявив, що суд відхилив запит Туреччини на його арешт

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телеканал Al Arabia.

«Не думаю, що Америка ухвалить таке невірне рішення (про екстрадицію) і буде мати справу зі світовою громадською думкою. Це можливо лише в разі, якщо вона буде обманута голослівними твердженнями. Туреччина вже надсилала запит на мій арешт, однак суд США відхилив його, якщо вірити моїм джерелам», - розповів Гюлен в інтерв'ю телеканалу.

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Він також додав, що в файлах, які присилаються Туреччиною, немає ніяких обґрунтованих і юридично значущих звинувачень.

Як повідомляв УНІАН, Мусульманський проповідник Мухаммед Фетхуллах Гюлен розкритикував судову систему Туреччини після того, як турецький суд заочно видав ордер на його арешт.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.