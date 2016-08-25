Норвегія будує стіну на кордоні з Росією

Стіну буде збудовано на прикордонному контрольно-пропускному пункті Стурскуґ. Цей мур захищатиме північний кордон Шенгенської зони від напливу біженців, пише Польске Радіо.

З огляду на замикання міграційного коридору, що пролягає через Балкани, біженці дедалі охочіше використовували маршрут через Росію та її кордони з ЄС.

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Минулого року арктичний прикордонний перехід у Стурскуґу подолали п’ять з половиною тисяч біженців, що походили переважно з Сирії.

Бар’єр збудують на місці попередньої перешкоди, яку було виконано з дерева, та котра служила для контролю чисельності стад оленів під час їхньої міграції.

Віце-міністр юстиції Норвегії Ове Ванебо запевнив, що рішення про будівництво муру є повністю обґрунтованим. Цю ініціативу, натомість, розкритикувала норвезька опозиція, а також організації, що займаються захистом прав людини.