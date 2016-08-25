У РФ "тракторний бунт" не пустили в Москву, учасників засудили до арештів і штрафів

За даними газети «Комерсант», кубанські фермери Володимир Нємцов, Іван Смиков і Сергій Овчинніков оштрафовані на 10 тисяч рублів кожен. Фермери Олег Петров і Сергій Владіміров отримали по 10 діб арешту. Штраф також виписали далекобійникові Ігорю Черевко, який брав участь в акції, передає Meduza.

РИА Новости повідомляє, що суд оштрафував п'ятьох учасників пробігу. Про адміністративний арешт фермерів в повідомленні агентства нічого не говориться.

За даними «ОВС-Інфо», разом з п'ятьма фермерами були оштрафовані четверо далекобійників, які підтримали їх акцію.

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У неділю, 21 серпня, представники ряду селянсько-фермерських господарств Краснодарського краю почали тракторний пробіг на Москву. Вони хотіли висловити представникам федеральної влади, зокрема президенту Володимиру Путіну, протест у зв'язку з корупцією та рейдерськими захопленнями землі в регіоні.

У понеділок організатори заявили про припинення маршу. Вони поскаржилися, що учасників пробігу заблокували співробітники поліції. На думку поліцейських, отриманий протестувальниками дозвіл на проїзд по регіону не відповідає місцевому законодавству. Фермери вирішили повернутися в Краснодар на переговори з губернатором.

23 серпня учасників акції затримали, коли вони проводили зустріч у кафе з заступником постпреда президента в Південному федеральному окрузі Леонідом Беляком і заступником губернатора Краснодарського краю Андрієм Коробкою. Фермерів і далекобійників поліція звинуватила у проведенні неузгодженої акції.

Учасник тракторного пробігу на Москву Рустем Маламагомедов 22 серпня заявив Російській службі Бі-бі-сі, що його побили поліцейські недалеко від стоянки, де були заблоковані поліцією трактори, а також легкові і вантажні автомобілі учасників маршу.

Маламагамедов розповів, що він і його знайомий утекли від поліцейських і ті не змогли їх наздогнати. Тоді силовики сіли в машину, наздогнали його, закували в наручники і побили. Потім, за словами активіста, його змусили видалити кілька останніх записів, зроблених на його мобільний телефон. Після цього його відпустили.