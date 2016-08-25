Туреччина повідомила про захоплення сирійського Джараблуса

Про це заявив глава Міноборони Туреччини Фікрі Ишик в ефірі NTV, повідомляє РБК з посиланням на Reuters. За його словами, зараз йде зачистка міста, яке довгий час перебувало під контролем "Ісламської держави".

Міністр додав, що Туреччина буде підтримувати сирійських повстанців до тих пір, поки вони не візьмуть контроль над усією територією в цьому районі.

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За інформацією джерел Reuters, повстанці просунулися практично на 10 км південніше Джараблуса. У той же час сирійський центр моніторингу дотримання прав людини заявляє, що курди, які протистоять Анкарі, просунулися на 8 км на північ.

Як розповіло агентству джерело в повстанському середовищі, напередодні ввечері на південь від Джараблуса, в селі аль-Амарна, відбулися бойові зіткнення підтримуваних Туреччиною бійців, які рухалися на південь з прокурдскими бойовиками, які наступали на північ. До ранку четверга село було під контролем повстанців, додав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, назву "Щит Євфрату" отримала військова операція Спеціальної оперативної групи ЗС Туреччини і ВПС коаліції на півночі Сирії проти терористичної організації ІДІЛ.

Так, за даними телеканалу Haberturk, 24 серпня 10-15 танків рушили в напрямку сирійського Джараблуса. Перед тим як бронетехніка перетнула кордон, прикордонний район зазнав обстрілів ВПС Туреччини. Удари були нанесені по деяких цілях ІД.