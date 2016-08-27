Вищий адмінсуд Франції скасував заборону на носіння буркіні

Про це повідомляє Дождь з посиланням на телеканал BFM-TV.

Колегія з трьох суддів скасувала рішення адміністративного суду Ніцци і суду Вільнев-Лубе, які заборонили з'являтися на пляжах в релігійному одязі. Скаргу в Державну раду передали Ліга прав людини і Комітет проти ісламофобії у Франції.

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«Рішення судів не що інше, як серйозне і незаконне посягання на основні свободи, в тому числі на свободу пересування, свободу віросповідання та особисту свободу», - постановили судді.

У постанові також вказується, що Державна рада «не побачив ніяких загроз громадської безпеки в одязі, яку хтось може надягати для купання».

Раніше УНІАН повідомляв, що влада французького міста Канни заборонила відвідувати пляжі в традиційному закритому мусульманському купальнику-буркіні. На думку влади, пляжний одяг, що підкреслює релігійну приналежність, може викликати порушення громадського порядку у часи, коли Франція стала мішенню для атак терористів.

Пізніше, мери трьох французьких міст заявили, що за прикладом Канн введуть заборону на жіночий мусульманський пляжний костюм буркіні.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс підтримав заборону на буркіні.

Мусульмани і громадські організації, які борються з ісламофобією, виступили проти заборон, проте суд відмовився скасувати заборону на буркіні в Каннах.