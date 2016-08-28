Жертвами землетрусу в Італії стало щонайменше 16 іноземців

08:48, 28 серпня 2016
Світ
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Кількість загиблих внаслідок сильного землетрусу, що стався у ніч на 24 серпня в центральні частині Італії, сягнула 291 людини.

REUTERS

Про це повідомили представники місцевої влади, передає українська редакція "Німецької хвилі". Водночас стало відомо, що серед загиблих - щонайменше 16 іноземців. Міністерство закордонних справ Румунії сповістило про загибель 10 громадян внаслідок землетрусу в Італії. Ще 16 румунів вважаються зниклими безвісти.

Читайте такожУ постраждалих від землетрусу регіонах Італії запроваджено надзвичайний станСеред жертв є й троє громадян Великобританії - один 14-річний хлопчик та пара у віці 50-60 років. Стихійне лихо позбавило також життя одну іспанку. Згодом було підтверджено загибель одного громадянина Канади та 32-річного громадянина Албанії.

Водночас слідчі італійської прокуратури перевіряють відповідність пошкоджених та зруйнованих будівель технічним нормам. Це стосується насамперед провінції Рієті. "Те, що там трапилося, не можна списувати лише на стихію", - заявив прокурор Італії Джузеппе Саієва виданню La Repubblica. За його словами, деякі зі зруйнованих будинків будувались "більше з піску, ніж з цементу".

Особливо значний резонанс викликало на цьому тлі руйнування будівлі початкової школи в селищі Аматріче, адже нещодавно в школі провели капітальний ремонт. Утім, ще не виявлено жодного підозрюваного.

Нагадаємо, саме Аматріче зазнало найбільших руйнувань унаслідок землетрусу. Лише тут кількість загиблих сягнула щонайменше 230 осіб.

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