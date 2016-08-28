Президента Узбекистану Карімова госпіталізували

Президента Узбекистану Іслама Карімова госпіталізували.

Карімов «отримує необхідну медичну допомогу» в одній із лікарень Ташкента, передає радіо «Свобода з посиланням на державні ЗМІ.

Згідно з повідомленням уряду Узбекистану, для повного медичного обстеження і подальшого лікування 78-річного президента «буде потрібен певний час».

Жодне з цих джерел не пояснює причину госпіталізації Карімова.

Як повідомляє Узбецька редакція радіо «Свобода» з посиланням на джерела, Карімов тяжко хворіє упродовж останніх кількох днів.

Очікується, що 1 вересня Карімов візьме участь в урочистостях із нагоди Дня незалежності Узбекистану.