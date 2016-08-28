Президента Узбекистану Карімова госпіталізували
17:25, 28 серпня 2016Світ
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Згідно з повідомленням уряду країни, для повного медичного обстеження та подальшого лікування 78-річного президента «буде потрібен певний час».
REUTERS
Президента Узбекистану Іслама Карімова госпіталізували.
Карімов «отримує необхідну медичну допомогу» в одній із лікарень Ташкента, передає радіо «Свобода з посиланням на державні ЗМІ.
Згідно з повідомленням уряду Узбекистану, для повного медичного обстеження і подальшого лікування 78-річного президента «буде потрібен певний час».
Жодне з цих джерел не пояснює причину госпіталізації Карімова.
Як повідомляє Узбецька редакція радіо «Свобода» з посиланням на джерела, Карімов тяжко хворіє упродовж останніх кількох днів.
Очікується, що 1 вересня Карімов візьме участь в урочистостях із нагоди Дня незалежності Узбекистану.
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