Росія розраховує, що Обама і Путін зустрінуться в ході саміту G20 в Китаї

Про це повідомив ТАСС прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Ми теж сподіваємося", — зазначилав вона, коментуючи висловлювання помічника президента США з національної безпеки Бена Родса про те, що Обама сподівається на зустріч з Путіним, щоб обговорити різні питання.

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За словами Родса, формальна двостороння зустріч не запланована. При цьому він очікує, що у лідерів двох країн "буде можливість поговорити на полях G20".

Раніше УНІАН повідомляв, що 23 серпня відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики і, зокрема, провести спільну зустріч на полях майбутнього 4-5 вересня в Китаї саміту G20.