Близько 6,5 тисяч мігрантів врятовані біля берегів Лівії

В одній з найбільших на сьогоднішній день подібних операцій взяли участь кораблі італійського флоту і катери, надані гуманітарними НКО, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мігрантів врятували приблизно в 20 кілометрах від лівійського берега. Групи біженців переміщалися на неміцних переповнених човнах.

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За словами представників гуманітарних організацій, мігранти знають, що на цих човнах дістатися до Італії з Лівії неможливо. Ймовірно, вони спочатку планували виплисти в море на відстань близько 20 км і чекати там рятувальників, передає агентство AP.

Останні кілька років нестабільності в Лівії, що послідували за смертю Муаммара Каддафі, призвели до хаосу і відсутності адекватного прикордонного контролю, в результаті чого країна стала транзитним пунктом для біженців і привабливим місцем для торговців людьми.

За даними правозахисників і експертів, близько 3500 мігрантів містяться в 20 офіційних місцях тимчасового утримання по всій Лівії. Інші знаходяться під контролем збройних угруповань.