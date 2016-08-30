Аналітичні центри та виборчі дільниці: США повідомляють про активну "роботу" російських хакерів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense One.

За інформацією засновника і керівника CrowdStrike, яка займається кібербезпекою, Дмитра Альперовича атаку здійснила група під назвою COZY BEAR, або APT29, одна з двох груп, які атакували сервери Демократичної партії США раніше.

За словами Альперовича, щонайменше п'ять організацій і 10 співробітників стали жертвами "цілеспрямованого нападу". Він не став повідомляти імена і назви центрів.

CrowdStrike попередила організації відразу після виявлення атак, тому хакери навряд чи змогли отримати якусь серйозну інформацію.

Втім, відомо, що під атаку потрапив впливовий Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). У центрі підтвердили інформацію про атаку.

Компанія CrowdStrike і інші фірми, що займаються кібербезпеки, вважають, що група Cozy Bear пов'язана з ФСБ Росії.

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Крім того, ФБР зафіксувала спроби злому виборчих систем в штаті Арізона, до яких можуть бути причетні ті ж хакери, повідомляє Meduza.

ФБР назвала загрозу виборчій системі штату як «достовірну і значну» і оцінила її в 8 балів за десятибальною шкалою. У підсумку було прийнято рішення на тиждень закрити систему реєстрації виборців.

Повідомляється, що хакерам вдалося вкрасти логін і пароль співробітника одного з виборчих комітетів.

Також, як пише The Washington Post, проникнення хакерів в системи голосування було виявлено в Іллінойсі. У цьому штаті хакерам вдалося вкрасти невеликий відсоток даних про виборців.

Крім атак на сервери Демократичної партії, ці хакери стоять за атаками на сайти Білого дому, Держдепартаменту та Комітету начальників штабів збройних сил США.

За іншою групою хакерів - Fancy Bear, які також атакували сервери Демократичної партії США, на думку фахівців, можуть стояти російські військові, відзначає видання.