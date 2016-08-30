ЗМІ: В Узбекистані скасували урочистості з нагоди Дня незалежності
15:36, 30 серпня 2016Світ
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Влада Узбекистану скасувала офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності республіки, заплановані на 1 вересня.
REUTERS
Про це повідомляє BBC O zbek з посиланням на джерело.
Причину такого рішення він не назвав. Відомості про те, чи пов'язані ці заходи з госпіталізацією президента Іслама Карімова, видання не має.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок деякі ЗМІ повідомили про смерть 79-річного Карімова від крововиливу в мозок, який стався три дні тому. Інші медіа писали, що Карімов госпіталізований у реанімацію. Разом з тим відомостей від офіційної влади Узбекистану з цього приводу поки не надходило.
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