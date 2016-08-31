Меркель визнає помилки Німеччини та ЄС, зроблені під час мігрантської кризи

06:26, 31 серпня 2016
Світ
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Меркель визнає помилки, зроблені в Німеччиною та країнами ЄС в кризовій ситуації з біженцями.

REUTERS

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, пише Громадське з посиланням на Reuters.

На її думку, Німеччині та країнам ЄС потрібне терпіння і витривалість у боротьбі з міграцією населення в Європу.

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«В Німеччині ми тривалий час ігнорували проблему і при тому блокували вироблення загальноєвропейського рішення», – сказала Меркель.

Вона додала, що минулого року Німеччина прийняла більше 1 млн біженців з країн Близького Сходу і Азії.

«Тоді ми відкинули пропорційний розподіл біженців», – визнала канцлер.

Меркель також закликала не ототожнювати всіх без виключення мігрантів з тероризмом.

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