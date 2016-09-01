З Лівії завершили вивозити речовини, що можна використати для виробництва хімзброї - ОЗХЗ

Про це заявив генеральний директор Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджу, передає РБК.

«Вивезення хімікатів — перший етап триваючої операції з достовірної ліквідації залишків більше не діючої програми лівійського хімзброї», — йдеться в заяві гендиректора ОЗХЗ.

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«Ця міжнародна операція, яку координувала ОЗХЗ, пройшла важливий етап, який гарантує, що ці хімічні речовини не виявляться не в тих руках», — заявив Узюмджу.

В операції з транспортування токсичних речовин з Лівії брали участь США, Великобританія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, ФРН, Італія, Іспанія і Мальта.

Раніше в Лівії за допомогою західних країн були ліквідовані запаси бойових отруйних речовин, які вже були готові до використання. 5 лютого 2014 року міністр закордонних справ Лівії Мохамед Абдель Азіз заявив, що країна завершила процес ліквідації запасів найбільш небезпечної хімічної зброї. За його словами, до 26 січня 2014 роки були знищені залишки «гірчичного газу» з артилерійських снарядів та авіабомб.

Міністр заявив тоді, що Лівія стала абсолютно вільною від придатних до використання запасів хімічної зброї, які можуть становити потенційну загрозу місцевим мешканцям, навколишньому середовищу і прилеглим районам. Запаси отруйної речовини іприту були повністю знищені в 2013 році.