Парламент Іспанії не зміг затвердити Маріано Рахоя прем'єр-міністром
Конгрес депутатів Іспанії відмовився затвердити виконуючого обов'язки голови уряду Маріано Рахоя на пост прем'єр-міністра країни.
Про це пише РБК з посиланням на Reuters.
За його кандидатуру проголосували 170 депутатів з 350. При цьому Рахою не вистачило всього шість голосів для затвердження на посаду голови уряду Іспанії.
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BBC пише, що повторне голосування відбудеться 2 вересня, в ході якого потрібна підтримки простої більшості. Якщо цього не відбудеться, то в Іспанії можуть пройти треті за рік вибори.
Рахой зайняв свій пост в 2011 році. Як зазначає видання, йому приписують провідну роль стосовно допомоги Іспанії у питанні «відходу від краю прірви економічної кризи».
Раніше УНІАН повідомляв, що ліберальна партія "Громадяни" і консервативна Народна партія будуть діяти спільно в разі формування нового уряду Іспанії.