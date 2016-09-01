Парламент Іспанії не зміг затвердити Маріано Рахоя прем'єр-міністром

Про це пише РБК з посиланням на Reuters.

За його кандидатуру проголосували 170 депутатів з 350. При цьому Рахою не вистачило всього шість голосів для затвердження на посаду голови уряду Іспанії.

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BBC пише, що повторне голосування відбудеться 2 вересня, в ході якого потрібна підтримки простої більшості. Якщо цього не відбудеться, то в Іспанії можуть пройти треті за рік вибори.

Рахой зайняв свій пост в 2011 році. Як зазначає видання, йому приписують провідну роль стосовно допомоги Іспанії у питанні «відходу від краю прірви економічної кризи».

Раніше УНІАН повідомляв, що ліберальна партія "Громадяни" і консервативна Народна партія будуть діяти спільно в разі формування нового уряду Іспанії.