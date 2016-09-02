У Туреччині звільнили з посад ще понад 500 суддів і прокурорів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, ця чистка «зміцнить незалежність» юридичної гілки влади.

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Загалом у Туреччині з державних і бюджетних посад звільнили вже близько 80 тисяч людей, яких підозрюють у зв’язках із заколотниками. Багатьох із них – суддів, прокурорів, військових, працівників поліції, але й журналістів – також затримували й допитували.

Влада звинувачує в організації спроби перевороту проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який нині живе у США. Він засудив спробу перевороту і відкидає причетність до неї.

На Заході висловлюють стурбованість масштабами арештів і звільнень політичних інакодумців чи й лише запідозрених у такому інакодумстві в Туреччині.