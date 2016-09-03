ФБР опублікувало переказ допиту кандидата в президенти США Хілларі Клінтон

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Допит відбувся в липні. Як повідомляла прес-служба штабу виборчої кампанії Клінтон, бесіда з бюро розслідувань була для екс-дипломата добровільною справою.

Опублікований документ на 58 сторінках, деякі частини якого попередньо були серйозно відредаговані, включає інтерв'ю Клінтон і подробиці встановлення її особистого поштового сервера.

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Згідно з матеріалами ФБР, Клінтон визнала, що "не запрошувала відкрито дозвіл на використання приватного сервера або особистого облікового запису", проте членам Держдепартаменту було відомо про це, "адже це було видно кожному, з ким він обмінювався листами".

Однак співробітники відомства повідомили ФБР, що на місці поштової адреси Клінтон в її листах стояла тільки буква H, тому вони не знали про її особистий акаунт.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-держсекретаря Сполучених Штатів Америки Хілларі Клінтон допитали у ФБР з приводу випадків використання нею особистої електронної пошти під час перебування на посаді.

Нагадаємо, Хілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою під час роботи в Держдепі. Також співробітники Держдепу не зберігали її листування на офіційних серверах відомства, що викликало критику з боку представників Республіканської партії щодо можливого витоку інформації.