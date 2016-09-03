Парламент Іспанії вдруге не зміг затвердити прем'єр-міністра, наблизивши треті вибори за рік

Голосування пройшло у п'ятницю, 2 вересня, на тлі неспроможності депутатів уже вісім місяців призначити кабінет міністрів та загрози третіх за рік виборів, повідомляє Deutsche Welle.

Відтепер у нинішнього скликання є час лише до 31 жовтня, аби сформувати уряд. Інакше, згідно з іспанським законодавством, будуть оголошені чергові позачергові вибори.

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Кандидатура очільника "Народної партії" (НП) знову отримала лише 170 голосів серед 350 депутатів, йдеться у повідомленні на сайті іспанського парламенту. Рахоя підтримали НП та ліберальні "Громадяни" (169 депутатів разом), які наприкінці серпня домовилися про союз у парламенті, а також депутат від Канарських островів. Вони розраховували утворити уряд меншості.

В.о. прем'єра не підтримали опозиційні Соціалістична партія, союз "Подемос" та регіональні партії з Країни Басків та Каталонії.

Раніше Рахой, чия партія на позачергових виборах отримала137 мандатів, погрожував соціалістам новим достроковим голосуванням через неможливість сформувати коаліцію. Нагадаємо, після грудневих виборів в Іспанії не змогли створити коаліцію, через що в червні пройшли перевибори.