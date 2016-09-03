В Угорщині збираються працевлаштувати "мисливців" для відлову біженців

Вони приєднаються до 10 тисяч солдатів і поліцейських, які на даний момент охороняють паркан з колючого дроту, зведений на угорському кордоні для стримування потоку мігрантів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Мисливці" буду мати при собі пістолети з бойовими патронами, перцевий балончик, кийки, наручники і захисні комплекти.

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Останнім часом кількість біженців, які намагаються потрапити в Угорщину з півдня через кордон із Сербією, зменшилася. Тепер це трохи менше 200 чоловік в день.

Нові співробітники прикордонних органів повинні приступити до роботи в травні, а перед цим пройдуть шестимісячне навчання.

За словами одного зі співробітників поліції, на посаду набирають людей старше 18 років, в хорошій фізичній формі, які зможуть пройти психологічний тест.

Зарплата "мисливців" складе 150 тисяч угорських форинтів (542 долара) протягом перших двох місяців, а потім - 220 300 форинтів (790 доларів).

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В Угорщині зараз проходить велика інформаційна кампанія, розпочата правим урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні референдуму, який відбудеться 2 жовтня.

Виборці мають вирішити, чи згодні вони з пропозицією Європейської комісії розподілити 160 тисяч біженців серед 28 країн-членів ЄС. За цією схемою Угорщина повинна прийняти у себе 1300 мігрантів з Сирії, Іраку та Еритреї.