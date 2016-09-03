Трамп вперше обійшов Клінтон за популярністю

Як свідчать дані опитування, проведеного агентством Рейтер спільно з міжнародною дослідницькою компанією Ipsos, Трампу віддають перевагу 40% потенційних виборців, Клінтон - 39%, пише Російська слухба Бі-Бі-Сі.

Опитування проводилося в 50 штатах в період з 26 серпня по 1 вересня.

Попереднє дослідження, проведене лише місяць тому, показувало, що Клінтон випереджала Трампа на 8%.

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Відзначається, що популярність Трампа зростає разом з внутрішньопартійної підтримкою: всього за два тижні рівень довіри до нього серед республіканців виріс на шість процентних пунктів і в даний час складає приблизно 78%.

Рейтер відзначає, що автори цього дослідження з'ясовували переваги лише тих виборців, хто вже зараз вирішив, що піде голосувати.

Існують і інші опитування громадської думки, що охоплюють ширші верстви виборців - але вони також показують, що перевага Хілларі Клінтон над Дональдом Трампом за минулі кілька тижнів значно скоротилася.