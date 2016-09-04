Прем'єр Великобританії Мей "забула" подати руку Путіну на зустрічі G20 (відео)
17:38, 04 вересня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей "забула" подати руку президенту Росії Володимиру Путіну на зустрічі у китайському Ханчжоу напередодні відкриття саміту G20.
REUTERS
Через це російський президент опинився в незручному становищі, простягаючи свою руку, коли Мей вже сідала на стілець.
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