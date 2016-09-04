Прем'єр Великобританії Мей "забула" подати руку Путіну на зустрічі G20 (відео)

Через це російський президент опинився в незручному становищі, простягаючи свою руку, коли Мей вже сідала на стілець.

Читайте такожМей поспілкувалася з Путіним: хоче "відвертого" діалогу, а той сподівається на "вищі відносини""Хоча я і визнаю, що між нами можуть бути розбіжності, що є деякі складні і серйозні області для занепокоєння і питання, які потрібно обговорювати, я сподіваюся, ми зможемо мати чесні і відкриті відносини і діалог", - сказала Мей перед початком зустрічі.