Меркель і Путін обговорили виконання Мінських угод і сирійську кризу

Про це в неділю, 4 вересня, повідомляється на сайті російського президента.

Як зазначає видання Handelsblatt, сторони обговорили сирійську кризу, а також ситуацію в Україні.

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Зустріч лідерів країн тривала близько двох годин. В ході переговорів Путін і Меркель обговорили «катастрофічну гуманітарну ситуацію» в сирійському місті Алеппо.

Також вони «дуже конкретно» розглянули питання подальшого виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на початку зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала президенту Росії Володимиру Путіну не турбуватися про її самопочуття, а обговорити ситуацію в Україні.