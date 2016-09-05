Бідність повинна бути ліквідована до 2030 року - Генсек ООН

Про це заявив Генсек ООН Пан Гі Мун на прес-конференції, організованій в китайському Ханчжоу в рамках саміту G20, передає Анадолу.

За його словами, мета проведення G20 полягає в забезпеченні миру, процвітання та сталого розвитку.

Пан Гі Мун зазначив, що на саміті поряд із соціально-економічними питаннями буде обговорюватися і проблема зміни клімату.

«Сталий розвиток можливий тільки шляхом забезпечення сталого світу. Для збалансованої економіки нам необхідні мир і співпраця в ім'я розвитку. ООН продовжить надавати підтримку країнам, які прагнуть до миру, розвитку і дотримання прав людини»,- додав він.

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Він відзначив необхідність здійснення країнами «Великої двадцятки» спільних зусиль, спрямованих на негайне вирішення проблем, які є наслідком бідності, нерівності й конфліктів.

«На жаль, ми стаємо свідками конфліктів у багатьох країнах, таких як Сирія, Ємен, Південний Судан, Лівія, Малі. Крайні злидні й зростаюча нерівність зачіпають наше почуття справедливості. Число людей, які вимушено покинули своє місце проживання у результаті збройних конфліктів, досягло найвищого показника з часів Другої світової війни - 65 мільйонів. Ця цифра у багатьох країнах зростає день у день через триваючі там бойові дії. Всі ці питання повинні бути вирішені за допомогою прояву міжнародної солідарності»,- додав він.

Генсек ООН підкреслив, що одним з найважливіших факторів у справі досягнення стійкого розвитку є боротьба з бідністю.

«Бідність у всіх її проявах повинна бути ліквідована до 2030 року. Сподіваюся, що до цього часу ми забезпечимо сталий розвиток і будемо жити в світі, де немає голодуючих. Ми зобов'язані забезпечити доступ нужденним до харчування, якісної освіти, медичних послуг, питної води, електроенергії та мирного життя», - додав Пан Гі Мун.