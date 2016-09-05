Присвоєння "Левада-центру" статусу іноземного агента може бути "політичним замовленням" - директор

Про це директор повідомив в інтерв'ю телеканалу Дождь.

Виконавцем замовлення Гудков називає голову руху "Антимайдан" Дмитра Сабліна, який написав "донос" на організацію, після чого в неї почалися перевірки Мін'юстом.

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"Він звинувачував нас у проведенні розвідувальної діяльності і вимагав перевірки. Перевірка, з моєї точки зору проведена недбало і дуже тенденційно. Підтасовано і вкрай неакуратно це все проведено. Вони виконували політичне замовлення", – повідомив директор "Левада-центру".

Гудков пов'язує визнання "Левади-центру" іноземним агентом з проведенням опитувань про рейтингу "Єдиної Росії", які показали зниження інтересу до партії. "Це була нагода або привід", – вважає Гудков.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство юстиції РФ включило дослідну організацію "Аналітичний Центр Юрія Левади" в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Директор "Левада-центру" Лев Гудков заявив, що рішення може означати "згортання та припинення діяльності „Левада-центру“".