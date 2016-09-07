Шотландія починає підготовку до проведення нового референдуму про незалежність

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Минулого тижня вона також сказала, що в країні буде проведено дослідження громадської думки з цього питання.

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Раніше Стерджен заявляла, що вихід Великобританії з Європейського союзу в результаті референдуму, що проводився в червні, означає автоматичний вихід і Шотландії з ЄС - а це може не збігатися з думкою більшості жителів країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок дискусії про майбутнє країни і звернулася до всіх громадян з проханням приєднатися до неї.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.