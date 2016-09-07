Шотландія починає підготовку до проведення нового референдуму про незалежність
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила, що шотландський уряд почне підготовку законодавчої бази для нового референдуму про незалежність від Великобританії.
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Минулого тижня вона також сказала, що в країні буде проведено дослідження громадської думки з цього питання.
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Раніше Стерджен заявляла, що вихід Великобританії з Європейського союзу в результаті референдуму, що проводився в червні, означає автоматичний вихід і Шотландії з ЄС - а це може не збігатися з думкою більшості жителів країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок дискусії про майбутнє країни і звернулася до всіх громадян з проханням приєднатися до неї.
На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.