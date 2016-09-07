Маєток із фільму "Хрещений батько" виставлено на продаж

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Нинішній власник, юрист Леонард Росс, продає маєток за $195 млн. В 2007 році будинок був виставлений на продаж. Тоді Росс просив за нього $165 млн., однак покупця на нерухомість не знайшлося. З тих пір, як пише видання, маєток здавався в оренду за $600 тис. на місяць.

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Всього в будинку знаходяться 28 спалень, 38 ванних кімнат, на території є два ставки та освітлений тенісний корт. Маєток примітний тим, що в ньому знімалися сцени з фільму «Хрещений батько» і «Охоронець». Крім цього, в будинку провели частину медового місяця президент США Джон Кеннеді з його дружиною Жаклін.

Росс, як відзначає WSJ, придбав маєток близько 40 років тому менше, ніж за $2 млн в якості інвестицій в нерухомість. У 1990 році він додав близько 20 тис. м2 загальної площі всієї території і вставив у вікна куленепробивне скло. За словами Росса, будинок орендували багато відомих людей, у тому числі з королівської родини.