США частково розсекретили дані про військову допомогу іншим країнам

США в 2007 році надали військову допомогу іншим країнам на 12 млрд. дол., зокрема Україні - на 10 млн. дол.

Як повідомляє Washington Profile, Міністерством оборони США частково розсекречено інформацію про поставки військової техніки, устаткування та спорядження іншим державам світу в 2007 році.

Всього минулого року Пентагон витратив на ці цілі 11 млрд. 910 млн. 160 тис. дол. Де-факто, це зброя з американських військових складів, що зазвичай передається або продається в рамках партнерських програм зі збройними силами інших держав. Країни колишнього СРСР одержали лише невелику частину цього озброєння. Серед одержувачів американської військової допомоги не значаться Росія та Білорусь.

У 2007 році Україна одержала від Пентагону боєприпаси, запасні частини, плавальні засоби, навчання та тренінг на загальну суму в 10,1 млн. дол., Молдові було виділено засоби зв`язку на 570 тис. дол.

Вірменія одержала від США запасні частини до військової техніки на загальну суму, що трохи перевищує 3,1 млн. дол., Азербайджан (засоби зв`язку, навчання та тренінг) - майже на 4,86 млн. дол., Грузія (боєприпаси, засоби зв`язку, авіаційна техніка та устаткування, навчання та тренінг) - на 25,1 млн. дол.

Казахстан (авіаційна техніка і устаткування, навчання та тренінг) - на 5,3 млн. дол., Киргизстан (електроніка, засоби зв`язку) - на 5,7 млн. дол., Таджикистан (запасні частини) - на 128 тис. дол., Туркменістан (технічна допомога) - на 85 тис. дол., Узбекистан (патрульні судна та запчастини) - на 8,2 млн. дол.

Латвія (засоби зв`язку, запасні частини, навчання і тренінг та ін.) - на 3,3 млн. дол., Литва (ракети - інформацію про їх кількість і модифікації не оголошено, засоби зв`язку, запасні частини, навчання та тренінг, інструменти та ін.) - майже на 23,4 млн. дол., Естонія (засоби зв`язку, запасні частини, навчання та тренінг) - на 4,2 млн. дол.