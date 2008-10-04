Майже 100 тисяч українських моряків "поневіряються під чужими прапорами"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що в жодному випадку не можна допустити силового штурму захопленого сомалійськими піратами судна «Фаїна», де заручниками перебуває 17 українських моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Чернівцях, де вона перебувала з робочою поїздкою.

Омбудсмен повідомила, що це - її позиція і позиція дружин захоплених моряків, які під час спільної зустрічі «буквально благали» звернутися до влади, щоб не допустити силового варіанту звільнення їхніх чоловіків з полону піратів.

«Доля військового вантажу має залишатися на другому місці, а на першому – доля захопленого екіпажу», - зазначила Н.КАРЧАПОВА.

Н.КАРПАЧОВА також зазначила, що після цього вона провела зустріч з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, де просила, «щоб він провів необхідні переговори з американською стороною, щоб ті теж не штурмували судно».

«Я також провела переговори з представниками Посольства РФ в Україні, нашими дипломатами у Кенії, які також мали донести мою позицію владі цієї країни, щоби з їхнього боку також не було застосовано силового варіанту, бо це може призвести до загибелі всього екіпажу і, як мінімум, загине 30% штурмовиків», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, проблема українських моряків «не є лише проблемою захопленого піратами судна «Фаїна».

«Майже 100 тисяч українських моряків, через те, що вони не можуть знайти відповідної роботи в Україні, поневіряються по світах під чужими прапорами. «Фаїна» - корабель Белізу, судновласник якого – колишній одесит, громадянин Ізраїлю. Але зараз там наші хлопці, загибелі яких ми не маємо права допустити», - ще раз підкреслила український Омбудсмен.