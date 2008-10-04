Від вибуху загинув начальник штабу російських військ у Південній Осетії

У результаті теракту в Цхінвалі в п`ятницю загинув начальник об`єднаного штабу сил з підтримки миру в зоні конфлікту полковник Іван Петрик, пише в суботу газета "Коммерсант". Про це газеті повідомив голова МВС Південної Осетії Михайло Міндзаєв. За його словами, Петрик був убитий осколками в своєму кабінеті - замінована машина вибухнула прямо під його вікном.

У МВС Південної Осетії розповіли, що підозрілу машину ВАЗ-2109 з грузинськими номерами та ключами в замку запалення виявили в порожньому селі за 6 кілометрів від Цхінвалі. Місцеві ополченці, які патрулювали буферну зону на своїй "дев`ятці", вирішили відвезти автомобіль до міста. Дорогою їх зупинили військовослужбовці маневреної групи миротворчих сил, які доставили обидві машини та чотирьох ополченців до штабу.

Автомобіль з грузинськими номерами вибухнув близько 16:30, через десять хвилин після того, як був припаркований під вікнами штабу миротворців. За даними командувача миротворчими силами в зоні конфлікту Марата Кулахметова, загинули семеро миротворців і ще семеро дістали поранення. Також повідомлялося про двох загиблих ополченців.

Потужність вибухового пристрою склала більше 20 кілограмів в тротиловому еквіваленті.

У МВС Грузії "Комерсантові" вказали на суперечливу інформацію про подію.

"З Цхінвалі приходить вельми суперечлива інформація про інцидент з вибухом, - заявив "Комерсантові" начальник інформаційно-аналітичного департаменту МВС Грузії Шота Утіашвілі. - Спочатку говорили, що то був УАЗ, потім що то були "Жигулі". Одні джерела стверджували, що цю машину купили, інші - що її знайшли, а треті - що вилучили, оскільки там нібито була зброя. Потім цю машину чогось привезли до штабу російських миротворців, де вона вибухнула. Нам здається, що це організовано російськими спецслужбами. Російські військові до 10 жовтня мусять вийти з території Грузії і нині шукають привід, щоб не виводити війська".