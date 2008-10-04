В Угорщині українця звинувачують у загибелі двох людей

2 жовтня ц.р. на території Угорщини неподалік населеного пункту Роход сталася ДТП за участю громадянина України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Генерального консульства України в Ніредьгазі, громадянин України, перебуваючи за кермом автомобіля Лада-2105, намагався здійснити обгін транспортного засобу без дотримання встановлених для виконання такого маневру правил і створив аварійну ситуацію іншому легковому автомобілю. У результаті ДТП громадяни Угорщини – водій та пасажир загинули. Громадянин України попередньо кваліфікується як особа, що спричинила ДТП із смертельним наслідком. У даний час він перебуває в поліцейському відділі, де очікує проведення допиту, запланованого на сьогодні, 4 жовтня ц.р.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Ніредьгазі та Департаменті консульської служби.