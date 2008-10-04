У Туреччині сталася збройна сутичка з використанням артилерії

У ніч з п`ятниці на суботу бойовики Робочої партії Курдистану напали на заставу поблизу містечка Актутюн у провінції Хаккярі, що межує з Іраком та Іраном.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, представник Збройних сил Туреччини заявив, що бойовики прийшли з території Іраку.

У бою використовувалася артилерія. Військові підтвердили загибель 15 солдатів.

Турецький телеканал CNN-Turk повідомив, що курди втратили в бою 23 солдат убитими. Військові поки що офіційно не повідомляють про кількість знищених бойовиків.