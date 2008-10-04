Казахстан повідомив, що вибори в Сенат відбулися
16:59, 04 жовтня 2008Світ
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Дані ЦВК республіки
Вибори 16 депутатів верхньої палати парламенту Казахстану визнано такими, що відбулися.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це на прес-конференції за попередніми підсумками виборів повідомив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Казахстану Куандик ТУРГОНКУЛОВ.
«У всіх регіонах результати виборів визначилися в першому турі», - сказав він.
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